Pandemický cestopis: Dostanem sa domov - IV. Do väzenia?

Počas výletu na Balkáne vypukne svetová pandémia neznámeho vírusu. Čo všetko sa Vám okrem nakazenia vírusom môže prihodiť? Štvrtý diel môjho pandemického cestopisu.

(nemám fotku dostatočne vystihujúcu túto časť nášho príbehu)

Na hraničný priechod Horgoš prichádzame okolo jednej. Vyzerá to tam úplne inak ako sme doposiaľ boli zvyknutí. Viacero osobných áut s rôznymi medzinárodnými poznávacími značkami je odstavených na parkovisku pred hranicami. Opatrne, ale opovážlivo sa blížime k rampe. Autoritatívny Srb si podozrievavo obzerá naše papiere, vezme si naše pasy a stratí sa vo veľkej budove. Po chvíli sa vracia a oznamuje nám, že nás pustiť nemôže. Viac slovenčinou ako angličtinou sa mu snažíme vysvetliť, že priechod máme dohodnutý s diplomatmi a on nám, že maďarská strana nás nepustí. Ukážeme mu papier s oficiálnym vyhlásením maďarského veliteľa veliteľstva, že nám ako občanom Európskej únie má byť tranzit cez ich územie povolený. Podľa jeho slov (voľný preklad): „Ja by som vás pustil, ale kolegovia vás nepustia. Toto vraj neplatí. Musíte mať udelenú oficiálnu výnimku.“ Tak toto je podpásovka. Ako to, že to neplatí? Prečo s tým naši diplomati potom operujú? Vsadím ešte na posledný zúfalý pokus: „My by sme mali mať aj výnimku.“ Ako sa dozvedáme, v ich systéme evidovaní nie sme. Chápavo, avšak bez akejkoľvek ujmy na autoritatívnom vystupovaní, nás pán policajt posiela na parkovisko. Ak môžeme niekomu zavolať, máme skúsiť presvedčiť jeho maďarských kolegov. On nás zo Srbska pustí iba v prípade, ak nám Maďarsko povolí vstup na ich územie. A máme čas do piatej – potom začne platiť zákaz vychádzania, ktorého porušenie sa nemilosrdne trestá!

Cúvame a otáčame sa na parkovisko. Prechádzame okolo malej bielej dodávky so slovenskou poznávacou značkou. Ktovie, či má rovnaký problém.

Ďalší telefonát z ďalšieho pohraničného parkoviska. Po niekoľkých minútach opakovania pani Budapešťou, že ona spravila všetko, čo bolo v jej silách a nerozumie, prečo nás nechcú pustiť („a to vyhlásenie by malo platiť“), sa jej snažíme vysvetliť, že teraz potrebujeme pomôcť, nie počúvať vyviňovanie. Konštruktívny návrh podľa nej znie tak, aby sme išli za pánom policajtom na srbskej strane zistiť e-mail, na ktorý môže jeho kolegom v Maďarsku poslať všetky papiere. My. My máme zistiť e-mail. Papiere. Tie, ktoré sme mu už ukázali, pretože ich máme vytlačené. Ďalších niekoľko minút bez reálnej pridanej hodnoty mi bez milosti navyšuje účet za volanie zo štátu mimo Európskej únie.

Nasleduje pani Aténa, ujo Belehrad, teta Sofia a opäť pani Budapešť. Ako sme zistili, výnimku síce udelenú nakoniec naozaj máme, avšak – chvíľka napätia – na hraničný priechod na maďarsko-rumunských hraniciach, nie zo Srbska. A tak sme sa dozvedeli, že výnimka sa udeľuje na konkrétny hraničný priechod... a keďže sa všetci diplomati spoliehali na platnosť Maďarskom nerešpektovaného vyjadrenia vydaného veliteľom veliteľstva v Maďarsku, o novú výnimku pre nás nikto nepožiadal.

Pani Budapešť by zjavne najradšej poslala papiere, ktoré nám nijako nepomohli, e-mailom všetkým kontaktom v mojom zozname. Nič iné však nie je ochotná urobiť – len tak z hlavy mi napadne napríklad skúsiť zavolať na maďarskú stranu hraničného priechodu a po maďarsky sa opýtať na reálnu situáciu. Bohužiaľ – keď to navrhnem nahlas, odvrkne mi, že ona na nich nemá kontakt. Nešťastná z toho, že od nej chceme konštruktívnu pomoc, nám po ďalších drahých minútach rozhovoru nadiktuje číslo na nejakého dôležitého pána, ktorý má niečo so Slovenskom a mohol by nám vedieť povedať viac. Nie - na to, že poniektorí diplomati chápu svoje postavenie ako manažéra, ktorý iba rozdáva úlohy a dáva stanoviská, sme si ešte nezvykli. Dúfam, že nie sú platení z mojich daní, alebo áno? Našťastie to ale znamená, že tento hovor sa chýli ku koncu. Minúty sú veľmi drahé – aj kvôli volaniu zo štátu mimo únie, avšak predovšetkým preto, že sa pomaly a neúprosne blíži piata hodina.

„Dobrý deň, volám vám z hraničného priechodu Horgoš, číslo na vás mi dala pani Budapešť a situácia je takáto...“ Pána Admirála si predstavujem ako vysokého, hrdinského vyškoleného krízového manažéra. Trpezlivo počúva celý náš príbeh, skonštatuje, že to vyhlásenie by malo platiť a že ak nás nechcú pustiť ... ďalšia chvíľka napätia ... skúsi to overiť! On! O chvíľu nám zavolá. Jednoducho šokujúce - konštruktívne, efektívne, pod kontrolou. Po tom všetkom je aspoň trochu upokojujúce vedieť, že niekto, kto má ako, nám je naozaj ochotný pomôcť aj za hranice popisu jeho pracovnej náplne. Prejdem sa okolo auta. Slnko svieti, na oblohe takmer ani mráčik – človek by šiel na prechádzku, keby mohol.

Niekto kráča k nášmu autu. Najprv sa poteším, že ide o policajta, avšak ako prichádza uvedomím si, že je civilista. Zrejme vodič malej bielej dodávky. Zoznámime sa bez podania rúk a s dobre mieneným dvojmetrovým odstupom. Podľa jeho slov je v kontakte iba s pani Budapešťou a nemá žiadne iné informácie. Tak to mu nezávidím. Súdiac podľa neskrývaného šoku som očividne prvá, kto ho informuje o zákaze vychádzania v Srbsku po piatej a možných následkoch porušenia tohto nariadenia. „Ale veď mi povedali, že ma cez Maďarsko pustia, tak som išiel.“ Veľmi dobre mu rozumiem. Rozlúčime sa a poprajeme si veľa šťastia. Budeme ho všetci potrebovať.

Stojac pri aute, rozhliadajúc sa po okolí, volám ockovi. Déja vu: „Máte nejaký problém, však?“ opýta sa takmer okamžite, keď dvihne telefón hneď po prvom zazvonení. Celý deň – niekoľko posledných dní – čakajú moji rodičia na správy. Akékoľvek. Kedykoľvek. Snažím sa znieť tak, že mám veci pod kontrolou, čo ale vôbec nekorešponduje s mojím opisom situácie. Uvidíme, či je naozaj všetko o medziľudských vzťahoch. Ešte ani nie sme doma a už mám pocit, že sme tam asi celebrity.

Zvoní mi telefón – zatiaľ neuložený pán Admirál. Sadám si do auta, prepnem hovor na reproduktor a držím telefón nad riadiacou pákou, aby sme obaja dobre počuli. Nemá pre nás dobré správy – avšak aj tie zlé sú jasne komunikované a s jednoznačným ďalším postupom. Na vyhlásenie sa spoliehať nemáme. Pán Admirál sa spojí s pani Budapešťou, aby nám podala žiadosť o individuálnu výnimku na prejazd Maďarskom cez tento hraničný priechod. On. Úžasné. Ako sa hovorí, bez tmy by sme nepoznali svetlo.

A tak nám Rumunsko už druhýkrát prekazilo náš najpriamočiarejší plán, aký môžeme mať – dostať sa domov. Pán Bukurešť by sa na tom možno škodoradostne zasmial. Nikto z našich diplomatov nám nevie pomôcť. Uviazli sme. A mimo Európskej únie. Máme tri hodiny na to, aby sme to vyriešili. Výnimka možno dovtedy bude schválená a možno nie. To nám nevie zaručiť ani pán Admirál. Racionálne odporúčanie je jasné – nájsť si čo najskôr ubytovanie, aby sme pred piatou neostali v aute. Porušenie zákazu vychádzania sa trestá pokutou a väzením, ak sa nebudeme mať kam „odpratať“.

Dostali sme sa do ďalšieho levelu: nájsť si ubytovanie – opäť z hraničného priechodu – avšak tentokrát s časomierou a bez mobilných dát.

„Pôjdeme do väzenia v Srbsku preto, že sa chceme dostať domov a naši diplomati nám povedali, že máme a môžeme ísť.“ Premietam si v hlave, keď si opieram čelo o palubnú dosku a rozplačem sa. Prívalom sĺz a každým ďaším vzlykom vyplavujem šok, stres aj znechutenie z celej tejto situácie počnúc našim prvým otočením na bulharských hraniciach a hľadaním ubytovania v sobotu v noci v neznámej krajine, cez hotelové raňajky plné ignorantských ľudí, čomu sme sa chceli vyhnúť predovšetkým, až po desiatky hodín v aute a hroziace srbské väzenie. Najhoršie na tom je to, že celá táto šaráda sa deje s požehnaním viacerých slovenských diplomatov v rôznych kútoch Balkánu. A tí sú teraz vo svojich kanceláriách, popíjajú si kávu a my sme ostali odkázaní iba na seba.

Support je dôležitý. Podceňovaný, pretože platiť zaňho, keď ho človek nepotrebuje, príde firmám zbytočné. Avšak, keď ho naozaj potrebujete, je doslova na nezaplatenie.

Volám Táničke. Snažím sa znieť pokojne – vyznie tak možno prvé slovo, ostatné sa mi bez podfarbenia bezmocnosti a beznádeje vysloviť nepodarí. Trasúcim sa hlasom jej stručne vysvetľujem: „Sme na srbských hraniciach, nepustia nás. Máme necelé tri hodiny, aby sme sa dostali niekam na ubytovanie, inak nás pošlú do väzenia.“ Tánička má tiež dobre našliapnuté na krízovú manažérku – po prvých pár kontrolných otázkach, či sme v poriadku a „to snáď nemyslíš vážne!“ preberie nad situáciou kontrolu za mňa: „Kde sa nachádzate? Aké mestá máš blízko? Máš dáta? Nie? Dobre, idem hneď niečo nájsť a pošlem ti smskou telefónne číslo.“

Paralelne rozbehol rovnakú akciu zo svojho telefónu Rado a už volá s kamarátom. Nasledujú minúty čakania – minúty trvajúce hodiny, srdce mi bije ako po zabehnutí maratónu. Našťastie o chvíľu máme obaja v telefónoch nejaké srbské telefónne čísla. Rado volá prvý – nie, majú zatvorené, veď je predsa pandémia. Volám ja, číslo neexistuje. Píšem Táničke, či mi poslala správne číslo. Netuším, či si vôbec stihla prečítať moju správu, pretože v takmer tom istom okamihu mi posiela druhé číslo. Volám. Každá minúta je dôležitá – každá môže rozhodnúť o tom, kde strávime najbližšiu noc a nasledujúce dni – či v nejakom hoteli a na ceste domov alebo v srbskom väzení, prípadne utečeneckom tábore hneď pri hraniciach alebo možno v ich štátnej karanténe.

Dvihne mi mladý optimisticky znejúci chlapík – veď svieti slniečko, prečo by dnes niekto nemal dobrú náladu. Našťastie zlepšuje náladu aj mne – ubytuje nás vo svojom apartmáne v Palici. Trikrát si lámanou angličtinou vysvetľujeme, na ktorej strane hraníc sa nachádzame. Po poslednom zladení mi vysvetlí cestu na nejakú benzínku, kde nás bude o pätnásť minút čakať.

Je pol štvrtej. Na navigácii v aute sa nám nedarí zistiť ako ďaleko je od nás Palic. Zhodneme sa teda, že si pre istotu ešte overíme, či náhodou nemôžeme ísť a ak nie, vyrážame sa ubytovať. Volám pánovi Admirálovi. Žiadne nové správy pre nás nemá, tak ho aspoň potešíme, že sme si zohnali ubytovanie.

Vyrážame naspäť s hraničným priechodom a bielou slovenskou dodávkou v spätnom zrkadle. Tak ani druhý pokus nám nevyšiel – naozaj dúfam, že na ten tretí to už zvládneme. Pred zatvorenou čerpacou stanicou nás už čaká auto, šofér na nás zakýva, nech ani nezastavujeme a nasledujeme ho.

O pár minút parkujeme vedľa jeho auta na malom parkovisku s výhľadom na nádherné jazero vzdialené pár metrov od nás. Zavedie nás spolu s jeho priateľkou do ich apartmánu, kde nám vysvetlia všetko potrebné a odchádzajú. S úsmevom pod šatkou namiesto rúška im ďakujem a lúčim sa s nimi. Najväčšia posteľ, na akej sme za uplynulých päť týždňov spali, veľká kúpeľňa, rýchlovarná kanvica, wifi. Raj na zemi. Okamžite ho dokumentujem a posielam kamarátkam fotky s jasnou správou – Tánička je náš záchranca.

Samozrejme, volám rodičom – ocko by možno za posledné dni aj zošedivel, keby už teraz nemal snehobiele vlasy. Po mamke mám svetlé vlasy ja, tie určite šedivé nebudú. Vôbec som si neuvedomila ceny za telefonát ani to, že volať môžem aj cez wifi. Za tridsať eur som v desaťminútovom telefonáte oznámila rodičom, že sme ubytovaní, máme zásoby jedla a nevieme dokedy tu budeme musieť zostať. Podľa úľavy v ich hlasoch to bolo určite hodné aj viac. Napriek tomu, že sme si to nahlas nepovedali, aj oni vedeli, čo nám reálne hrozilo.

Za apartmán na jednu noc potrebujeme zaplatiť dvadsaťštyri eur alebo tritisíc dinárov a nechať ich podľa dohody v šuflíku. Samozrejme, nemáme presnú hotovosť. Ostali nám iba väčšie bankovky a pár mincí. Presviedčam Rada, aby sme išli na jednu otvorenú benzínku, okolo ktorej sme prechádzali a bola otvorená. Opakovane sa mi snaží vysvetliť, že to nám nijako nepomôže. Asi na tretíkrát pochopím, že tu predsa neplatia eurami, takže aj keby sme nimi zaplatili, vydali by nám dináre. Akcia bankomat odštartovaná! Vďaka wifi je hľadanie jednoduchšie.

Zastavíme na parkovisku pri neďalekom zatvorenom obchodnom centre. Rado ide vybrať peniaze a ja medzičasom volám tete Sofii. Potešilo ju, že sme ubytovaní. Oznámila nám, že máme šťastie, že sme cestovali tak skoro ráno, pretože o pár hodín neskôr by sme už potrebovali oficiálne povolenie na prejazd. Veľmi zaujímavé, že o tom dopredu nevedela. Nejdem sa tým ale hlbšie zaoberať, na to už naozaj nemám mentálnu kapacitu. Po prebratí aktuálnej situácie dodá: „Premýšľala som ešte, že by ste mohli obísť Maďarsko a ísť cez Chorvátsko, Slovinsko a Rakúsko. Občania Európskej únie majú tranzit v týchto krajinách povolený.“ Viem, že to myslela dobre, ale nevedela som či sa mám smiať alebo rehotať. „To nám bolo povedané aj o Rumunsku a Maďarsku.“ odvetím s pobavením v hlase. Irónia situácie bola našťastie pochopená aj druhou stranou a pani Sofia sa úprimne zasmiala. „Radšej už počkáme tu, kým sa to nevybaví. Ubytovanie máme. Každopádne o ďalších možnostiach je vždy dobre vedieť. Ďakujem.“

Máme asi polhodinu do piatej. Ideme si teda ešte sadnúť na lavičku k jazeru, aby sme chytili trošičku vítamínu D zo slnka, ktoré na nás svietilo celý deň – avšak cez okná auta. Hladina je pokojná, zopár ľudí vo veľkých vzdialenostiach sa prechádza po chodníku lemujúcom jazero. Rekapitulujeme si celý deň - nahnevane na našich južných susedov a zároveň spokojne vďaka apartmánu za naším chrbtom. Rozhodnem sa, že o tejto ceste musím definítivne napísať príbeh. Slnko zrejme zapadne za jazerom. Môže to byť krásny pohľad – ktorý nám ale nebude dopriaty, pretože sa musíme ísť „schovať“.

Moje dve non-stop linky dôvery, trojica kamarátok na Knihe tvárí a trojica kamarátok na Čo sa deje, nezaháľajú. V plnom nasadení ma rozosmievajú, zlepšujú mi náladu a zároveň ma informujú o tom, čo nás na Slovensku zrejme čaká. Aspoň podľa správ a online médií. Ako každé nariadenie, aj povinná štátna karanténa, má nejaké výnimky. Očividne vraj napríklad, keď pricestujeme s domácim miláčikom, môžeme ísť do domácej karantény. Bolo mi teda odporučené nalodiť na palubu nejakého srbského štvornohého kamoša. A že ich tu po cestách pobehuje dosť. No nemajte ich radi! Pozitívna nálada a nadhľad sú extrémne dôležité.

Za odmenu, že som sa psychicky zložila iba raz, si doprajem po náročnom dni dlhú horúcu sprchu a umyjem si vlasy. Ktovie kedy sa najbližšie dostanem do priestrannej kúpeľne, keďže povinnú štátnu karanténu pre všetkých prichádzajúcich sa zjavne na tretí pokus na Slovensku už podarilo zaviesť. A ešte tam ani nie sme...

Formulár o plánovanom príchode zo zahraničia, ktorý na mňa číha zo všetkých strán, by som veľmi rada vyplnila. Nestavila by som však ani cent na to, v ktorý dátum sa nám podarí prísť.

Na večeru si otvoríme dve konzervy tuniaka z našich zásob a rozhodneme sa otvoriť druhú z troch fliaš gréckeho červeného vína, ktoré Rado kúpil v posledný deň nášho (po zážitkoch posledných dní hodnotím ako) rozprávkového pobytu v Mikri Mantinia. Prvú fľašu sme si dali večer pred odchodom. Dúfam, že tretiu vypijeme doma.

... ako dlho potrvá, kým budeme môcť vstúpiť do Maďarska? A pustia nás tam vôbec? Už čoskoro ...